//Querol es prepara per al temporal de precipitacions

per | 20/01/2020 10:37 |

Preparant-se per a la neu a Querolt. Foto Ajuntament de Querol

Davant de les previsions d’una entrada d’aire d’origen polar a Catalunya que farà baixar les temperatures, alguns municipis de la comarca, com és el cas de Querol, s’han preparat per a la possibilitat de nevades. Màquines llevaneu o sal són algunes mesures de precaució per poder actuar a temps en cas que continuï el descens de les temperatures i davant del risc de neu a cotes més baixes de l’habitual.

S’esperen precipitacions abundants i una llevantada a tot el Principat. Concretament a la nostra comarca es preveu que hi afecti especialment el vent i la pluja aquest dimarts, 21 de gener, a la tarda.

Previsió meteorològica

Catalunya es troba aquest dilluns, 20 de gener, amb el cel ennuvolat en general, també a la comarca de l’Alt Camp. Al llarg del matí s’esperen algunes precipitacions d’intensitat entre feble i moderada i s’acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, si bé al quadrant nord-est i a l’extrem sud del país seran entre abundants i molt abundants, i puntualment podran ser extremadament abundants (més de 100 mm en 24 h), segons s’informa des del Servei Meteorològic de Catalunya. La cota de neu voltarà fins a mig matí entre els 100 i 200 metres al litoral i prelitoral nord i a l’extrem sud, mentre que a la resta rondarà els 500 metres. A mesura que la precipitació avanci cap a l’interior, la cota de neu pujarà progressivament fins als 400 metres a l’interior de la meitat est i al massís del Port, puntualment més alta a punts de la Depressió Central.

Pel que fa a les temperatures, la màxima baixarà lleugerament i oscil·larà entre 0 i 5 ºC a punts del Pirineu, puntualment més alta a punts del sector occidental, entre 4 i 9 ºC a la resta de l’interior, localment més baixa a l’interior del quadrant nord-est, i entre 6 i 11 ºC a la resta del territori.

També cal tenir present que bufarà el vent de gregal entre moderat i fort amb cops molt forts. Malgrat tot, a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre el vent serà fluix i variable amb predomini del nord-oest.