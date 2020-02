//Pugen un 42% els inscrits a les llars d’infants de Vallmoll en pocs mesos

Les dues llars d’infants de Vallmoll -l’Espígol i el Niu- estant tenint en aquest curs escolar un increment considerable d’infants. Dels 29 que van començar -10 al Niu i 19 a l’Espígol- en aquests moments ja son 50 -15 al Niu i 35 a l’Espígol.

El motiu del perquè aquest increment no es un de sol, sinó que es la confluència de diversos. Per un costat l’edifici nou de la Llar d’Infants el Niu que és un atractiu a les famílies deixar els seus infants en un edifici nou i modern, mes funcional i espaiós que en l’espai que hi era fins el passat curs.

Per l’altre costat els horaris de serveis que dona la Llar d’Infants l’Espigol ubicat al Polígon Industrial, on obre les 6 del matí i tanca a les 10 de la nit. Uns horaris pensats i que permeten un millor conciliació familiar entre la vida laboral i familiar. I que aquest horaris en el Camp de Tarragona n’hi ha ben poques llar d’infants que els ofereixin per no dir-ne cap.

Si a tot això s’afegeix el bona feina del seu personal i els preus molt assequibles, fa que el boca-orella de les famílies que necessiten una llar d’infants sigui d’opinions positives i el degoteig de noves incorporacions d’infants sigui constant.

A més a més des de l’Ajuntament de Vallmoll s’informa que en breu, aquesta primavera, una vegada que s’aprovin els pressupostos municipals, es reformarà el pati d’entrada de la Llar d’Infants de l’Espigol que des de la seva obertura no s’havia tocat.