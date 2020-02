//Pepa Plana i Maria del Mar Bonet destaquen en la programació cultural d’Alcover

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcover ha presentat la programació cultural del primer semestre del 2020. Una programació sota el nom “Cultura Alcover”, que a més de la programació que es faci al Convent de les Arts inclou altres activitats. Tal com destaca el regidor de Cultura, Josep Maria Josep Maria Girona, “pel que fa a la promoció de la cultura volem que tots els agents culturals del municipi treballin cap a una mateixa direcció”. Una promoció de què el que es faci al Convent de les Arts serà la pedra angular, però de què també cal destacar la Trobada del Món Triàsic organitzada des del Museu d’Alcover que es farà el 21 de març; la presentació del llibre ‘Les benaurances’ de Joan Cavallé el 26 d’abril a Ca Cosme, o les activitats del Cicle de cinema Gaudí o el cicle “Parlem contemporani” entre altres.

Pel que fa a la programació que es fa al Convent de les Arts, hi ha un denominador en comú: la dona com a eix central. En concret, s’encetarà el 16 de febrer amb l’espectacle “Baby esfèric” de la companyia Aboon Teatre; continuarà l’1 de març amb “Dones d’òpera” a càrrec del Cor Èulia de Valls i del cantant vallenc Roger Padullés; el 15 de març serà el moment de gaudir de “Veus que no veus” amb la pallassa vallenca Pepa Plana; el 22 de març hi haurà el teatre de titelles “Orbital” amb Ferrés Brotherns i Cia; el 19 d’abril es podrà gaudir un dels plats forts de la programació, com el concert de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba; el 26 d’abril serà el moment de viure l’espectacle original “Un món de cartró, tu fas l’espectacle” amb la companyia CreaMoviment; el 10 de maig “360 grams” amb Ada Vilaró, un espectacle de cos i dansa, i acabarà el 24 de maig amb el concert “Josquin in memoriam” del grup Ensemble O Vos Omnes.