//Novetats en la rua de Carnaval d’Alcover

Alcover celebrarà el proper dissabte 22 de febrer a partir de les 6 de la tarda la tradicional rua de Carnaval, que s’iniciarà des del pàrquing de la Fira i que recorrerà els principals carrers i places de la vila. Aquest any, com a novetat, s’ha creat la Comissió de Carnaval i s’han introduït els reconeixements honorífics a les carrosses i comparses, com a la millor coreografia o al millor maquillatge, entre d’altres, i serà l’encarregada de donar el veredicte dels sis reconeixements honorífics que s’entregaran a les carrosses i grups, a banda dels premis econòmics.

Es repartiran un total de 17 premis, dos més que en l’anterior edició, que sumen prop de 2.000 euros, distribuïts en dues categories: 12 premis per a carrosses i 5 per a comparses sense carrossa. La comparsa amb carrossa guanyadora tindrà el privilegi de portar el Rei Carnestoltes l’any 2021 i s’endurà 350 € per a l’elaboració de la seva carrossa.

Pel que fa al recorregut, serà el mateix, i com a novetat finalitzarà al pavelló de les escoles, on es durà a terme el sopar i el ball. Al llarg del recorregut les comparses tindran l’oportunitat de realitzar fins a tres exhibicions, una més que en l’anterior edició, que es duran a terme al seu pas per la plaça Lluís Companys, la plaça del Portal i el pati de l’església Nova.

Un cop finalitzada la rua es durà a terme l’entrega de premis al pavelló de les escoles. Tot seguit hi haurà un sopar popular i el concert del grup La Prole Band i DJ Parri. Durant el ball es donaran tres premis més a les disfresses més originals.