//Nou espectacles al Morell per la nova temporada

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer la programació del Teatre-Auditori del Morell de cara a la temporada d’hivern i primavera. Enguany la conformen un total de nou propostes de disciplines artístiques diverses, com el teatre, el circ i la música. Aquesta temporada donarà el tret de sortida el 10 de gener i s’allargarà fins al 3 d’abril —moment en què es donarà pas a una nova edició del PrimaverArt.

Tal com van destacar l’alcalde, Eloi Calbet, i un dels tècnics de Cultura, David Ayza, durant la presentació de la nova programació, s’ha confegit una proposta atractiva amb espectacles mediàtics i de qualitat. Així, el programa compta amb noms mediàtics com Dàmaris Gelabert, el Quartet Mèlt, Pepa Plana, Imma Colomer, Pep Ferrer i Quimet Pla, entre altres. També destaquen propostes per apropar el públic jove, com ara “Els ocells”, de la companyia La Calòrica, així com espectacles on la música clàssica i el teatre van de bracet, com és el cas de “Desconcerto”, de la mà de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.

Pel que fa al pressupost, l’Ajuntament destinarà 30.000 € a la temporada d’hivern i primavera d’aquest 2020, una xifra que s’incrementa 3.000 € respecte a l’any passat, tot i que cal tenir en compte que enguany el calendari ha permès incloure un espectacle més. El cost total dels espectacles s’estima en uns 42.000 €, que es cobreixen gràcies al pressupost de l’Ajuntament i subvencions de la Generalitat i la Diputació.

La programació s’iniciarà el 10 de gener de la mà de Pepa Plana i Noël Olivé amb l’espectacle de circ “Veus que no veus”, un espectacle que es mira el món dels pallassos des d’una perspectiva feminista. El 18 de gener serà el torn de l’espectacle teatral per a tots els públics “La gallina dels ous d’or”, de Zum-Zum Teatre, que aporta la seva crítica sobre l’avarícia. El 24 de gener agafarà el protagonisme l’obra “Un dia qualsevol”, de Les Antonietes Teatre, una crítica social sobre el paper que es dona a la gent gran en clau d’humor. El torn de la música arribarà el 15 de febrer, amb l’entretingut “Desconcerto”, de la mà de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. El següent a pujar a l’escenari del Teatre Auditori serà Guillem Albà, amb “Calma!”, el 28 de febrer, i el seguirà, el 8 de març, “Soc feliç”, de Dàmaris Gelabert, en un espectacle-concert participatiu i per a tots els públics. El 14 de març arribarà un clàssic com és “La plaça del Diamant”, dirigida per Paco Mir, que precedirà el Quartet Mèlt, el 28 de març, amb “Imparables!”, un espectacle que combina música i ingredients teatrals. Clourà la temporada “Els ocells”, de La Calòrica, en un espectacle mordaç sobre el poder i la democràcia.

Quant als abonaments, Eloi Calbet ha expressat que la voluntat és promoure l’assistència als espectacles, ja que “el rèdit de la cultura no ha de ser econòmic; preferim que els espectacles siguin accessibles a les butxaques de tothom”. Enguany es podran adquirir, a banda de les entrades individuals, tres abonaments per promoure l’assistència als espectacles. L’abonament general, a un preu de 75 €, inclou l’entrada a set dels nou espectacles; l’abonament de +65 anys també n’inclou set a un preu de 65 €, i, finalment, l’abonament familiar, a un preu de 20 €, inclou l’abonament per a tres espectacles: La gallina dels ous d’or, Desconcerto i Soc feliç. A més, es tornarà a habilitar la Taquilla Jove, per als joves menors de 29 anys, que podran comprar les entrades a un preu reduït a les taquilles el mateix dia de la funció. Les entrades anticipades es podran comprar al Centre Cultural de dilluns a divendres de 17 a 21 h, i les de taquilla es posaran a la venda una hora abans de l’inici de cada espectacle.