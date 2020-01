//Montferri es troba en l’equador de la festa major de Sant Sebastià

per | 18/01/2020 22:45 |

Els veïns i veïnes de Montferri estant en l’equador de la festa major d’hivern en honor de Sant Sebastià

El primer acte que s’ha viscut de la festa major va ser el divendres dia 17, amb la Nit Jove a càrrec de DJ Titu, fins ben entrada matinada.

El matí d’aquest dissabte, tal com estava programat s’ha viscut un taller de destil·lació de plantes i elaboració doli de massatges al Centre Cultural amb una bona acollida i, a la tarda, un planetari amb l’espectacle Contes estrellats que ha estat del gust dels presents.

Ara bé, l’acte principal de tota la festa major s’ha viscut aquest dissabte sent el sopar de festa major a partir de les 9 del vespre al Casal Cultural. Un sopar que ha aplegat al voltant del centenar de persones de totes les edats. Per acabar d’arrodonir la nit de festa major el mateix indret i fins la matinada hi hagut ball amb l’Orquestra Klam.

Els actes tornaran el diumenge . Primer amb la missa solemne en honor de sant Sebastià, a la 1 del migdia i , a continuació, hi haurà un vermut popular al Casal Cultural. També dir que a les 12 del migdia hi haurà una exhibició de flamenc al Casal Cultural.

La tarda de diumenge tindrà lloc el darrer acte de la festa major de Sant Sebastià, una representació teatral amb el Grup Teatre Rialles de Vilanova d’Escornalbou. L’obra que es representarà és 8 dones. L’obra, de Robert Thomas i, en aquest cas, dirigida per Jordi Mateu, és una comèdia d’intriga, està protagonitzada per vuit dones i es va estrenar el novembre de 2017.