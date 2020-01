//Millorada la zona d’accés a la zona escolar d’Alcover

Aquest mes de gener han finalitzat les obres d’arranjament de la pujada d’accés a la zona escolar, que comprèn la llar d’Infants Xiu Xiu i l’Escola Mare de Déu del Remei, com també d’un tram del carrer de les Rodes d’Alcover.

Ambdues zones d’actuació es trobaven en un avançat estat de deteriorament amb irregularitats al paviment, i per aquest motiu s’han dut a terme un seguit d’accions per millorar-ne l’aspecte i per garantir la seguretat de les persones i vehicles que transiten per aquesta concorreguda zona.

Els treballs han consistit en la substitució del paviment de la pujada d’accés a la zona escolar amb dues voreres laterals de lloses de formigó i llambordes, iguals que les del nucli antic, i en la part central s’hi ha col·locat asfalt, tot en un mateix nivell.

També s’ha dut a terme l’arranjament del mur lateral de la part sud, amb morter de calc, per evitar el despreniment de pedres a la vorera i l’arrebossat i posterior pintada del mur de la part nord i la col·locació d’una barana per dotar de més seguretat i comoditat aquesta zona. Els treballs han comprès, a més, la col·locació de dos bancs a l’entrada de l’escola per fer més amable l’espera les hores d’entrada i sortida dels centres educatius; i la instal·lació de noves papereres en aquesta zona molt transitada per tal d’incentivar el civisme i mantenir net aquest espai. Per altra banda s’ha renovat també l’enllumenat per llums de tecnologia led amb l’objectiu de reduir el consum energètic. Com també s’ha efectuat la retirada d’un pal de l’electricitat de fusta en desús.

A més, els treballs han permès la renovació de la senyalització vertical i horitzontal, la reubicació de dues noves zones d’estacionament per a minusvàlids a la cantonada amb el carrer de les Rodes i la instal·lació de quatre jardineres que doten la zona d’una imatge més renovada.

Aquesta actuació s’ha executat en un termini de tres mesos i va estretament lligada amb la futura renovació de la raval del Carme.