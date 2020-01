//Millora de l’entorn del Pi de Puigpelat per ser un atractiu turístic

La primera de les obres del projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels de la terra” que ha estat impulsat de forma conjunta per vuit municipis sota el paraigua ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Camp és l’adequació de l’entorn del Pi de Puigpelat per a la seva interpretació cultural, tradicional i històrica.

Amb aquesta actuació es pretén l’adequació i dignificació de l’indret conegut com a Bassa Vella, que acull la icona històrica comarcal del Pi de Puigpelat, situat als peus de l’església parroquial i del portal del segle XII. Aquesta zona la població la va convertir en una era. La seva situació dalt del turó la feien idònia per batre cereals. Dels pins que havien donat vida al bosc només se’n salvaren dos. Un es va perdre en una ventada i l’altre, el més conegut i popular, el Pi de Puigpelat, es va convertir en l’element representatiu del municipi. Al voltant d’aquest pi, com a emblema, es va desenvolupar bona part de la vida pagesa i ciutadana del territori. Aquest espai ha esdevingut un símbol de tradició, cultura i història.

No obstant, la Bassa Vella actualment és un indret poc adequat a l’espai que l’envolta i es vol aprofitar els potencials d’interpretació turística cultural i tradicional. El Pi de Puigpelat està situat en un indret que resulta extraordinari per l’existència de construcció en pedra seca de l’entorn, que crea un conjunt monumental únic. La pedra seca, paret seca o pedra en sec és patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco des de 2018 i és per això que s’ha decidit crear un centre d’interpretació a l’aire lliure per estudiar i gaudir d’aquest tipus de construcció.

La zona, tanmateix, es convertirà en un interessant mirador i un punt de partida estratègic de diverses rutes, ja que està ben connectada amb diferents GR i el Camí de l’Aigua. Aquestes rutes permetran el coneixement de part del patrimoni immaterial de la comarca, en especial d’aquell patrimoni agrícola lligat a l’entorn i als conreus de secà propis de la Mediterrània. Alhora es potenciarà el municipi com a referent i centre d’interpretació a l’aire lliure per gaudir del gran treball realitzat de pedra en sec a diferents camins a l’entorn del municipi.

El contracte d’aquesta obra es va adjudicar a l’empresa Rempic STA, SL per un import de 301.916,55 euros (IVA inclòs). Les obres està previst que finalitzin durant el primer semestre d’aquest 2020.