//Les obres de la depuradora de Bràfim començaran enguany, amb 44.000 euros destinats des de l’ACA

El municipi de Bràfim tindrà una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i nous col·lectors a la zona de la rasa de les Hortetes, a tocar del nucli urbà del poble.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 inclouen una partida de 44.407 euros per tirar endavant la construcció de l’equipament en una finca d’uns 2.000 metres quadrats de superfície de titularitat municipal. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va donar el vistiplau a l’obra i n’ha garantit la dotació pressupostària per poder iniciar-la enguany.

Actualment, les aigües residuals de Bràfim es recullen a través de la xarxa de clavegueram i es condueixen fins a la rasa de les Hortetes, indret proper al nucli urbà, on són abocades directament a la llera pública, sense cap tipus de tractament.

L’Ajuntament de Bràfim, conscient de la problemàtica de caràcter mediambiental que es genera, es va proposar resoldre el tractament de les aigües residuals, amb la construcció d’una EDAR i aconseguir així abocar a la llera pública complint la legislació vigent.

El lloc triat per a la instal·lació de la depuradora per la seva idoneïtat és la finca de prop de 2.000 metres quadrats que l’Ajuntament va adquirir per 12.000 euros i que està ubicada tocant a la rasa de les Hortetes. És l’espai més proper possible al punt on s’unifiquen els col·lectors de la vessant sud i oest del municipi, ja que aquest indret recull totes les aigües residuals de nucli urbà, segons va posar de manifest un informe tècnic municipal de l’any 2013 que també aconsellava l’adquisició de la finca.

L’alcalde de Bràfim, Xavi Rius, manifesta la satisfacció de l’Ajuntament per poder iniciar la construcció d’un equipament “molt necessari i important per al municipi”, que feia temps que estava en espera i que finalment “s’ha pogut desencallar per tal de complir amb un dels compromisos adquirits per l’actual equip de govern municipal amb els brafimencs i les brafimenques”.