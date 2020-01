//Les deixalles es transformaran en art amb un taller a Puigpelat

Crear art i reciclar al mateix temps és possible. Aquesta és la intenció del taller “La formiga reciclona”, que s’està preparant des de la Regidoria de Cultura de Puigpelat de cara al proper mes de març. El taller consistirà en la manipulació de material reciclat per tal de crear escultures d’intervenció a l’espai públic. Així, d’una manera festiva i decorativa es pretén conscienciar la societat sobre l’impacte de la gran quantitat de residus que generem en el nostre planeta. L’equip de treball que està organitzant el taller està compost pel regidor de Cultura, Xavi Juez, i l’artista Eudald Ferré, que serà el que impartirà les sessions. Com ha destacat Juez, s’ha escollit la figura de la formiga “per simbolitzar el treball i l’esforç per aconseguir millores en la societat”.

El taller persegueix diferents objectius, tant per als talleristes com per a l’espectador. A més de ser una eina de conscienciació, també es vol animar els participants a aprofundir en la seva faceta artística, tot treballant objectius artístics, descobrint la versatilitat dels materials i treballant en equip.

Aquest taller de reciclatge artístic està adreçat a adults, i es durà a terme del 3 de març al 17 de desembre d’enguany. La previsió inicial és que les sessions del taller es realitzin els dimarts, de 19.30 a 21.30 h, i els dijous, de 10 a 12 h, a la sala de joves dels baixos del Casal Puigpelatenc (c/ Major, 53). El taller tindrà un cost de 15 € mensuals per persona, i té capacitat per a 20 participants. Les persones interessades a apuntar-s’hi poden fer-ho a través de la web www.puigpelat.altanet.org/noticies, on hi ha un formulari i l’adreça electrònica on s’ha d’enviar.