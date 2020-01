//L’Alt Camp espera la visita dels Reis Mags d’Orient

La comarca de l’Alt Camp, així com els municipis limítrofs, estan a punt per a l’arribada d’una de les nits més màgiques de l’any, la nit del 5 de gener. I és que aquest dia, vigília de la festivitat de Reis, es produeix l’arribada dels tres Reis Mags d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a les diferents localitats carregats de regals per a grans i petits, regals que, en moltes ocasions, els infants han demanat amb molta il·lusió en les cartes que fa uns dies van lliurar als patges carters. A cada municipi l’arribada de Ses Majestats es produeix d’una manera diferent. Ja sigui amb tren, amb tractor, a cavall, amb unes grans carrosses o passejant…, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats dels patges, arribaran als pobles de l’Alt Camp i dels voltants carregats de regals i també repartint caramels i il·lusió.

Entre les sis de la tarda i les vuit del vespre serà el moment de concentració de les diferents cavalcades que recorreran els carrers i places dels pobles. Els municipis rebran el rei blanc, el rei ros i el rei negre que, en alguns casos, repartiran en mà els diferents regals que porten per als nens i nenes, i en altres indrets seran els seus patges que els ajudaran, i es procurarà així que arribin tots els regals desitjats a les llars de l’Alt Camp i rodalia. Pràcticament la totalitat de municipis de la comarca de l’Alt Camp comptarà amb l’arribada dels Reis Mags.

En el cas de Vallmoll, per exemple, els Reis arribaran a la plaça Major i els nens i nenes s’hi podran fer fotos a la tarima que hi haurà preparada. Seguidament es farà l’entrega dels regals als nens i nenes de les urbanitzacions de Vallmoll. A les vuit s’iniciarà la sortida de la cavalcada per fer l’entrega de regals pels carrers de la vila. Els Reis arribaran puntualment al Pla de Santa Maria el dia 5 de gener al vespre. La cavalcada anirà acompanyada de la xaranga Els Guirigalls i, com sempre, Ses Majestats repartiran les joguines per les cases. A Alcover els Reis arribaran el dia 5 de gener a les 18.30 h en tren i a continuació es farà la cavalcada pels carrers del poble, que finalitzarà amb l’espectacular entrada dels Reis a la plaça Nova, on es farà el pregó reial i se’ls farà entrega de la clau de la ciutat. També podem destacar el cas de Vilabella, on els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar, ajudats pels seus patges, passaran per totes les cases del poble a deixar-hi els regals a petits i grans.

Així, ja està tot a punt per a l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient aquest diumenge, dia 5 de gener. Dia carregat d’il·lusió que permetrà desembolicar regals i gaudir en família d’aquesta festivitat tan especial.