//L’Ajuntament del Pla amplia al servei de neteja la borsa de treball per a la brigada municipal

L’Ajuntament del Pla té convocades dues borses de treball, una per a la Llar d’Infants i l’altra per a la Brigada Municipal. Aquesta darrera també servirà per cobrir baixes al Servei de Neteja, que s’ocupa dels edificis públics com la Casa Consistorial, el Pavelló Poliesportiu, el Centre Cívic o l’Escola. El termini per presentar candidatures està obert fins el pròxim dijous 5 de març.

Totes dues borses són per cobrir vacants, substitucions i altres contingències temporals que es puguin donar. En el cas de la Brigada i el Servei de Neteja, ara mateix ja existeix la necessitat de cobrir places i la incorporació serà immediata.

A més de la neteja dels edificis municipals, les persones que accedeixin a treballar a través d’aquesta convocatòria també podran fer tasques com la neteja diària dels carrers o la gestió de la deixalleria. També s’hi compten activitats de manteniment de la via pública.

En tots dos casos, les persones seleccionades passaran a formar part d’una llista ordenada segons la puntuació obtinguda a les proves. Quan es produeixin baixes, es contactarà en primer lloc amb la persona situada en la primera posició i, si està disponible, se li oferirà la feina.

L’Ajuntament del Pla té previst convocar ben aviat una altra plaça a temps complet per treballar a la Brigada Municipal.