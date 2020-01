//L’Ajuntament de Cabra prorroga els pressupostos per al 2020

En el darrer ple de l’Ajuntament de Cabra del Camp no es va poder desencallar la situació, després que l’equip de govern hagués intentat consensuar els pressupostos amb els grups de l’oposició incloent-hi algunes de les seves propostes, com l’adquisició del terreny de la depuradora, l’adquisició dels locals de la Cooperativa i la rehabilitació del castell de Can Rui.

També s’hi havia inclòs una partida per a l’adequació de la deixalleria (construint-hi lavabos i dutxa) i es va canviar la partida del PAM per tancar la terrassa de la piscina municipal per arranjar el carrer de la Creu. Finalment, l’equip de govern també s’havia compromès a incloure-hi alguna actuació més, com l’arranjament de la part del darrere del Club Social de Mas del Plata.

No obstant, des de l’oposició es considera que els pressupostos no són prou equitatius entre el nucli urbà i les urbanitzacions i que les negociacions no havien sigut adequades, de manera que s’ha optat per no donar suport als pressupostos. Això significa que no es podran dur a terme alguns dels projectes plantejats, almenys, fins que es liquidi el pressupost de 2019.

L’equip de govern ha decidit tirar endavant la legislatura amb els pressupostos prorrogats. En aquest sentit, no es prorroguen les inversions i, inicialment, no hi ha crèdit per realitzar les 13 previstes per al 2020; només hi ha crèdit per a una plaça de peó; la licitació de la tercera fase de les obres d’urbanització de Mas del Plata no es pot començar fins que es facin les modificacions de pressupost amb càrrec al romanent de tresoreria una vegada liquidat el pressupost; les subvencions nominals que es poden atorgar a les entitats són, només, les previstes inicialment al pressupost de 2019.