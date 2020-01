//L’ajuntament d’Alcover ja té un esbós de la nova depuradora

Les mocions i la informació donada per l’alcaldia sobre que ja hi ha un esbós del projecte de la futura nova depuradora municipal, han estat les protagonistes de la darrera sessió plenària de l’Ajuntament d’Alcover que s’ha celebrat aquest dimecres a partir de dos quarts de 7 de la tarda.

Pel que fa a la futura depuradora, l’alcalde Robert Figueras va informar que ja hi ha un esbós del projecte de la nova depuradora que fa l’empresa adjudicatària de l’ACA, que al final poden haver canvis en el projecte definitiu, però d’ell es destaca que hi ha intenció de desencallar el tema, que la futura depuradora es posarà una mica més avall de la riera de l’actual, que es respectarà més l’entorn del Pont dels Moros i que l’aigua que surti de la depuradora es podrà aprofitar pel regadiu SAT Alcover pels conreus d’avellaners i d’olivers de la zona.

De les mocions aprovades la més mediàtica des del punt de vista informatiu, es la moció que van presentar conjuntament els grups municipals d’ERC, Junts per Alcover i la CUP en la que es mostra el rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central per treure-li la condició de diputat a Quim Torra i per tant així poder perdre la seva condició de president de la Generalitat i inhabilitar com eurodiputat a Oriol Junqueras anant en contra d’una sentencia europea que deia el contrari. Es va aprovar per a unanimitat.

També es va aprovar les dues mocions presentades per la CUP. En una es demana la recuperació de la presència d’una ambulància de suport vital bàsic en horari nocturn a Alcover i l’altra que l’Ajuntament d’Alcover s’adhereixi a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més”. La primera va ser aprovada per tots els grups municipals excepte ERC que es va abstindre, mentre que la segona es va aprovar per a unanimitat

La moció presentada per ERC en la que demana mesures per controlar la pràctiques amb pilotes -especialment el futbol- per part d’infants a la plaça Lluís Companys no es va aprovar ja que ApC hi va votar en contra perquè vol fer un estudi integral dels usos i millores de la plaça i el cost d’aquest estudi no es podrà fer enguany.

Pel que fa a la resta de temes de plenari han estat de tràmit com la modificació de la composició del Consell d’Administració d’Alcover Ràdio, el mateix en la Junta de Govern del Museu Municipal; una modificació puntual del POUM, en concret consistent en la regulació dels aparcaments en sòl urbà residencial; una altra modificació parcial de l’ordenança no fiscal sobre la tinença d’animals de companyia –en que hi ha canvis pel que fa als pipis dels animals que es passegen pels carrers i que en breu es farà una campanya informativa- i una modificació parcial del Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alcover -DUPROCIM-