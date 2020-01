//La segona edició del BràfimArts aixeca el teló

per | 25/01/2020 21:30 |

La reconeguda artista Laura Gallego ha estat aquesta tarda l’encarregada d’encetar la segona edició del BràfimArts, el cicle d’hivern de les arts escèniques del municipi. En un Centre Cívic amb un bon nombre d’assistents, Gallego —una de les artistes catalanes més internacionals i directora de l’Estudi de Flamenc Lora de Goya de Badalona— ha portat a l’escenari l’espectacle “Rumbhalé”, una proposta que combina rumba catalana i una nova versió del flamenc més pur, fusionat amb notes de blues o jazz.

El cicle d’espectacles s’allargarà amb quatre espectacles més fins al març, que portaran a Bràfim teatre, màgia i el millor music-hall i cabaret de Barcelona, passant per un original teatre familiar o els reconeguts monòlegs improvisats dels Planeta Impro, amb més d’un milió i mig d’espectadors a Barcelona. La propera actuació serà un espectacle de màgia i humor a càrrec de Jori Pota, el dissabte vinent, 1 de febrer, també a les 7 de la tarda.

Les entrades anticipades es poden adquirir els dimecres previs a l’espectacle, de 12 a 14 h a l’ajuntament de Bràfim. El preu per espectacle és de 6 €, i també es pot adquirir un abonament per 24 €. La venda d’entrades a taquilla té un cost de 10 € per espectacle.