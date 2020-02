//La rua de Carnaval d’Alcover tindrà 19 comparses i 600 participants

La gresca i la disbauxa seran, un any més, els protagonistes del Carnaval d’Alcover amb 19 comparses, amb carrossa o sense, i més de 600 persones que prendran part en el carnestoltes més participatiu de l’Alt Camp.

La cita és aquest dissabte, 22 de febrer, a partir de les 18 h i s’iniciarà des del pàrquing de la Fira per recórrer els principals carrers i places de la vila. Pel que fa al recorregut, se sortirà des del pàrquing de la Fira, av. Catalunya, plaça Lluís Companys, av. de Tarragona, av. de Reus, plaça el Portal, av. Montblanc, Muralla Anselm Clavé, pati església Nova, av. Mont-ral, av. Miquel Martí i Pol, camí del Molí i, com a novetat, finalitzarà al pavelló de les Escoles, on es durà a terme el sopar i el ball. Al llarg del recorregut les comparses tindran l’oportunitat de realitzar fins a tres exhibicions, una més que en l’anterior edició, que es duran a terme al seu pas per la plaça Lluís Companys, la plaça del Portal i el pati de l’església Nova.

Aquest any, com a novetat, s’ha creat la Comissió de Carnaval i s’han introduït els reconeixements honorífics a les carrosses i comparses, com a la millor coreografia o al millor maquillatge, entre d’altres. Aquesta comissió estarà formada per persones de diferents àmbits, coneixedores de disseny, espectacles, música, ball, etc., i serà l’encarregada de donar el veredicte dels sis reconeixements honorífics.

Es repartiran un total de 17 premis, dos més que en l’anterior edició, que sumen prop de 2.000 euros, distribuïts en dues categories: 12 premis per a carrosses i 5 per a comparses sense carrossa. La comparsa amb carrossa guanyadora tindrà el privilegi de portar el Rei Carnestoltes l’any 2021 i s’endurà 350 € per a l’elaboració de la seva carrossa.

Un cop finalitzada la rua es durà a terme l’entrega de premis al pavelló de les Escoles. Tot seguit hi haurà un sopar popular i el concert del grup La Prole Band i DJ Parri. Durant el ball es donaran tres premis més a les disfresses més originals. A més, durant el concert hi haurà un Punt Lila amb la col·laboració de l’assemblea feminista del Casal Popular La Bretxa.