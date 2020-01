//La romescada, tret de sortida de la feta major de Rodonyà

Rodonyà és un altre dels municipis que aquest cap de setmana estaran de festa major

De fet el primer dia de festa major ha estat aquest divendres 17 de gener, on a partir de dos quarts de 10 del vespre s’ha pogut gaudir de la romescada popular al Cafè on hi hagut una bona acollida per part de veïns i veïnes que omplien la sala. Tot seguit, en el mateix indret s’ha gaudit d’un concert acústic a càrrec de Joan Rovira.

Els actes tornaran el dissabte 18 de gener. De bon matí, a dos quarts de 9, es durà a terme la XV Sortida Motera, amb esmorzar inclòs. De les 12 del migdia fins a les 3 de la tarda hi haurà portes obertes al molí de l’oli. A partir de les 6 de la tarda a la Sala del Cafè hi haurà activitats infantils com ara taller de màscares i jocs de gegants. La música serà la protagonista de la resta de la jornada, primer amb el ball de tarda a càrrec de l’orquestra Bolero i després a partir de mitjanit amb la Nit Jove. En els dos casos la música anirà a càrrec de l’orquestra Bolero.

El darrer dia de festa major serà el diumenge. Primer amb una missa solemne en honor de sant Sebastià a partir de dos quarts de 12 del migdia. I desprès amb la paella popular que es farà a partir de dos quarts de 3 de la tarda a la Sala del Cafè.