//La pel·lícula “Ales d’Ivori” de Martí Guarch es presenta a Barcelona

per | 30/01/2020 18:32 |

El cineasta d’Alcover Martí Guarch va presentar Ales d’ivori amb el gran crític de cinema Ruiz de Villalobos i la resta de l’equip a Barcelona, en què va oferir un col·loqui per a la premsa i per als cineastes assistents a la presentació, que es va celebrar dimecres, 29 de gener. Rodada a la Terra Alta de Catalunya i produïda per Martí Guarch Escola d’Arts Escèniques amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, explica el primer amor de dues noies adolescents durant unes vacances d’estiu.

La pel·lícula es va estrenar a Alcover, i es podrà veure a Barcelona, Madrid i altres ciutats d’Espanya.

“Presentar la pel·lícula amb Ruiz de Villalobos a Barcelona és tot un plaer: és una oportunitat per parlar de cinema i de la meva història acompanyat de periodistes, crítics i experts del cinema del país. Tanmateix és una oportunitat d’obrir les portes al públic internacional perquè conegui el film. Estic segur que els espectadors quedaran fascinats i commoguts per la història amb les espectaculars interpretacions de Noa Massoutie, Natàlia Pozo, Muntsa Mar i Joan Ramon Bagès”, assegura el director, que ja ha participat en més fòrums i festivals de cinema amb Ruiz de Villalobos amb la websèrie El mundo de Ermi (2018 i 2019) a Barcelona.