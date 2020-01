//Figuerola tindrà dos gegants nous

Els nous gegants de Figuerola del Camp comencen a prendre forma gràcies al concurs de dibuix de Nadal del municipi, que enguany ha girat al voltant d’aquesta temàtica, i en el qual els nens i nenes de l’escola han plasmat com s’imaginen els gegants a partir d’un conte.

Fa uns mesos que al poble s’està treballant en la creació de dos nous gegants, una iniciativa de les regidories de Cultura i Joventut en la qual participen també l’Escola Mare de Déu de l’Esperança, els portadors dels gegants actuals, el grup de joves i altres veïns del municipi.

Els gegants actuals, el Morrot i la Mixarda —creats el 1991— són molt robustos i feixucs de portar, motiu pel qual sovint costa trobar portadors per a les cercaviles. Per això, des de l’Ajuntament fa uns mesos que s’estudiava la possibilitat de modificar-los o bé fer uns gegants nous, més lleugers i fàcils de portar. Després de consultar-ho amb la taula d’entitats, el grup de joves i els portadors habituals, es va decidir fer uns gegants nous, tasca per a la qual s’ha creat un grup de treball integrat pels dos regidors de Cultura i Joventut, joves i portadors.

Per tal de definir com serien els dos nous personatges, un dels portadors dels gegants actuals i veí de Figuerola, Dalmaci Clofent, va elaborar un conte amb dos protagonistes: l’Aubablanc i l’Arenal. Es tracta de dos éssers que viuen i cuiden el terme de Figuerola —els seus noms provenen de dues de les partides al nord i sud del municipi respectivament. Al conte es destaquen especialment valors com l’estima pel poble i el respecte per l’entorn, al mateix temps que es donen a conèixer topònims i activitats històriques del terme.

El passat mes de desembre, el conte es va explicar als nens i nenes de l’escola perquè dibuixessin com s’imaginaven els dos éssers, sense encasellar l’Aubablanc i l’Arenal en les figures home-dona, sinó que només es va donar la premissa que són dos personatges caracteritzats amb elements de Figuerola. El dia en què es va explicar el conte a l’escola, també es va entregar als alumnes una relació de topònims perquè es fessin una idea dels indrets per on es mouen aquests dos éssers.

Ara, amb el recull d’idees dels alumnes sobre l’aspecte dels gegants, el procés de creació va avançant, i properament es duran a terme més actuacions al respecte.