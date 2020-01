//Esllavissada en el mur de contenció de l’escola de Vila-rodona

per | 08/01/2020 18:31 |

Una esllavissada en un mur de contenció a la zona escolar de Vila-rodona ha fet que els alumnes d’una aula prefabricada de les cinc que formen l’escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona no hagin pogut anar a les seves classes i hagin hagut de ser recolocats en altres espais del centre en la tornada a l’escola després de les festes nadalenques.

Aquesta esllavissada s’arreglarà amb la major brevetat possible per tornar a la normalitat.

Cal recordar que l’escola vila-rodonina està en aules prefabricades des de l’any 2008, quan es va enderrocar l’edifici vell que hi havia, amb la promesa que aviat es faria la nova escola. Però el temps ha passat, l’Ajuntament té els terrenys i el projecte a punt, i fa falta que Educació l’executi. En aquests moments encara no hi ha calendari.