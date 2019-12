//Emotiva festa de Nadal a l’escola de la Riba

Divendres 20 de desembre al matí, gràcies a la col·laboració de l’AMPA, els nens i nenes de l’escola de la Riba van poder fer cagar el tió. Aquest els va deixar joguines per a tota l’escola per tal que els nens i nenes en puguin treure profit. I com no podia ser d’una altra manera es vol donar les gràcies als infants, a tots i cadascú d’ells, ja que sense la seva ajuda, el tió no s’hagués pogut atipar de bon menjar.

Més tard al Local Social, ben guarnit, es van reunir les famílies, amics i veïns de la població per celebrar la festa de Nadal i final de trimestre. Els alumnes de 6è van ser els presentadors de l’acte i van saber encaminar la festa d’allò més bé, donant pas a tots i cadascun dels actes que es van dur a terme durant tota la festa.

En primer lloc els més petits del poble, els nens i famílies de la Llar d’Infants Municipal “El Brugent” van satisfer als presents amb el vers de Nadal “Sóc el rei de la casa”.

Per continuar, tots els alumnes de l’escola van fer passar una molt bona estona amb l’obra de teatre “Un Nadal més” que van poder preparar amb l’ajuda de l’assessora teatral Francina Fernández.

Un cop finalitzada la divertida i peculiar actuació van iniciar-se les cantates nadalenques dels alumnes de l’escola.

En primer lloc, Educació Infantil amb la cançó “Rudolf el petit cérvol”.

En segon lloc, els infants de 1r, 2n i 3r amb la cançó “El trineu”.

En tercer lloc, els nois i noies de 4t, 5è i 6è van interpretar “Cançó de Nadal”.

Finalment, tots els alumnes de primària van cantar “Tió de Nadal”.

Per acabar, l’associació “Amics de La Riba” feia el veredicte del XX Concurs de Postals Nadalenques i així es va donar per finalitzada la festa tot desitjant unes molt bones festes de Nadal i un feliç 2020.