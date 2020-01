//Els tres Reis Mags d’Orient visiten la majoria de municipis de l’Alt Camp

Aquest diumenge, dia 5 de gener, els tres Reis Mags d’Orient han passat per la majoria de municipis de l’Alt Camp. En el cas de Vallmoll, per exemple, els Reis han arribat a la plaça Major i els nens i nenes s’ha pogut fer fotos a la tarima que hi havia preparada. Seguidament es feu l’entrega dels regals als nens i nenes de les urbanitzacions de Vallmoll. A les vuit es va iniciar la sortida de la cavalcada per fer l’entrega de regals pels carrers de la vila.

Els Reis han arribarat puntualment al Pla de Santa Maria al vespre. La cavalcada ha anat acompanyada de la xaranga Els Guirigalls i, com sempre, Ses Majestats han repartit les joguines per les cases.

A Alcover els Reis han arribaran en tren i a continuació es feu la cavalcada pels carrers del poble, que ha finalitzat amb l’espectacular entrada dels Reis a la plaça Nova, on ha tingut lloc el pregó reial i el lliurament de la clau de la ciutat.

També podem destacar el cas de Vilabella, on els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar, ajudats pels seus patges, passaran aquest dilluns dia 6 de gener per totes les cases del poble a deixar-hi els regals a petits i grans.