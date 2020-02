//Els Manel, un dels plats forts de la Festa Major de la Pobla de Mafumet

La Pobla de Mafumet continua de celebració, aquest cap de setmana amb els actes centrals de la seva Festa Major d’hivern. Ahir, divendres, va ser el torn de l’esperat concert de l’Escolania de Montserrat, que va donar pas a una nit d’un estil ben diferent, amb DJs al pavelló. Avui ha arribat un altre dels plats forts de la festa: el concert dels Manel, que han trepitjat fort amb el seu nou disc “Per la bona gent”. Seguidament, un tribut a Alejandro Sanz ha acabat d’arrodonir la vetllada.

Demà, diumenge, serà el torn de la Festa de Santa Maria en la presentació del Senyor. Es viurà la solemne missa a les 12 h, presidida per l’arquebisbe de Tarragona i primat, Excm. i Rvdm. Sr. Joan Planellas i Barnosell. Una missa acompanyada musicalment per Oriol Mallart Grup que inclourà un homenatge a les Maries Lledó de la Pobla. La missa donarà pas a un aperitiu popular acompanyat per la Cobla de Reus i Ballada de sardanes a càrrec de l’Associació de Dones Mare de Déu del Lledó. Ja a la tarda, es viurà el final de la Novena, a les 18.30 h, i en acabar, la solemne processó pels carrers del poble. Finalment, un gran piromusical en honor de la Mare de Déu del Lledó, clourà l’activitat del diumenge, a partir de les 21 h.

Més enllà de tot el que s’ha viscut aquest cap de setmana, l’activitat de la Festa Major d’hivern de la Pobla de Mafumet encara reserva alguns atractius molt interessants, com ara la Trobada de Bestiari, que recorrerà els carrers del municipi la tarda del 8 de febrer. Aquell mateix dia i a les 20 hores, La Corriola Teatre interpretarà l’obra La llegenda del Lledó: història d’un poble, al Casal Cultural. El públic assistent abonarà 3 euros en concepte d’entrada-donatiu, que seran íntegrament destinats a col·laborar amb la Fundació Onada de Tarragona. L’endemà, diumenge, serà el torn per a l’esport, amb el Gran Cros de la Pobla, i per als amants del motor, a través de l’onzena edició de la Trobada de Vehicles Clàssics que, un any més, organitza el Club de Vehicles Clàssics de la Pobla. I per tancar el programa festiu, el cap de setmana del 15 i 16 de febrer arribaran el correfoc i versots infantils, dissabte, i el tercer Campionat de Pàdel i de Bàsquet 3×3, la Trobada Ocellaire Copa de Catalunya i el parc d’inflables per als infants, diumenge. El programa d’actes complet està disponible al lloc web municipal, així com als perfils de la Pobla a les xarxes socials i a l’app FemPobla.