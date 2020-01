//El Pont d’Armentera fa més d’una setmana que no té servei de Movistar

Els veïns i les veïnes del Pont d’Armentera que tenen contractat Movistar han estat nou dies sense servei i per a molts és intolerable el que passa, ja que no és la primera vegada que succeeix.

Durant el 2019 Movistar va posar la fibra òptica al municipi i tot feia pensar que els problemes s’acabarien i que tot seria perfecte. Però el temps ha demostrat que era al contrari.

Molts d’aquests usuaris, a més de queixar-se a l’empresa, han fet arribar les seves protestes al mateix ajuntament.

El consistori, encara que des de l’estiu del 2019 va deixar de ser client de Movistar i es va passar a Vodafone pels mateixos problemes que hi ha hagut aquets darrers dies, ha intervingut trucant diverses vegades, i fins i tot l’alcaldessa ha parlat amb el cap territorial, per recordar-li que el problema fa massa dies que va, i aquest li ha contestat que hi ha una avaria i que al més aviat possible es resoldrà. Però l’Ajuntament considera inacceptable aquesta situació i exigeix solucions tan ràpid com es pugui.

Actualment Movistar està oferint la fibra òptica als abonats del Pont, i el problema rau en la cobertura mòbil, que fa que sovint no arribi el senyal i deixin de funcionar els aparells.