//El Ple de Mont-ral aprova inicialment el projecte de millora de carrers del poble

per | 11/01/2020 17:20 |

El passat dimarts, dia 7, l’Ajuntament de Mont-ral va celebrar el seu primer ple del 2020. S’hi van aprovar de forma inicial diversos projectes de millora, tant del poble de Mont-ral com dels nuclis de l’Aixàviga, el Bosquet, Farena i la urbanització l’Eixample. Pel que fa al poble de Mont-ral, es va aprovar inicialment el Projecte d’obres del carrer Arrabal Baixa i plaça 1 d’Octubre, que suposaran una millora urbanística d’ambdós espais.

També es va aprovar inicialment el Projecte de construcció d’un nou pou per a l’abastament d’aigua al poble de Mont-ral. Es tracta d’un pou necessari per cobrir l’abastament de Mont-ral, l’Aixàviga, el Bosquet i la urbanització l’Eixample, sobretot a l’estiu. Durant la sessió plenària, a més, es va aprovar inicialment el Projecte de substitució de fanals a l’Aixàviga, el Bosquet i Farena, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica del municipi i adaptar-se a les normes per evitar la contaminació lumínica.

D’altra banda, el Ple va aprovar la moció de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), en relació amb la resolució de la Junta Electoral Central espanyola, tant pel que fa a la inhabilitació del president Quim Torra com a l’eurodiputat Oriol Junqueras.