//El Pla incorpora un agent cívic per millorar la convivència

per | 07/02/2020 10:06 |

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria ha contractat un agent cívic per patrullar pels carrers de la localitat per donar sensació de més seguretat.

Les seves tasques són treballar per al compliment de les ordenances municipals en tot allò que té a veure amb el respecte i la bona convivència i, quan és necessari, informar veïnes i veïns de com cal fer les coses.

L’agent cívic no pot denunciar, però està en contacte amb els Mossos d’Esquadra que es poden fer càrrec de les situacions que escapen a la seva competència. A més d’informar, l’agent també pot ajudar les persones que ho necessiten, especialment la gent gran o amb discapacitats. Tot i que no té atribucions per a sancionar, quan detecta accions poc respectuoses, les descriu i notifica a l’Ajuntament.

L’horari d’actuació serà variable tot i que durant les primeres setmanes la seva presència es farà notar més, especialment a les entrades i sortides del municipi. L’agent va uniformat i amb un vehicle identificat. L’Ajuntament considera que la seva presència al municipi ajudarà a millorar la sensació de seguretat.

Si es troba amb una situació en la qual s’està cometent un delicte de forma flagrant, pot actuar i retenir-ne els autors fins que arribin els Mossos, “de la mateixa manera que pot segons la llei, pot fer-ho qualsevol ciutadà”, explica Mateu Montserrat, alcalde del Pla de Santa Maria. Tot i així, l’agent assegura que “amb el diàleg s’aconsegueixen grans coses”, afegia.

Pel que fa a les ordenances de civisme, alguns dels aspectes en que intervé més sovint un agent tenen a veure amb la circulació i l’aparcament de vehicles o el compliment de la normativa a l’hora de passejar gossos o de treure les escombraries. Sempre, però, la seva principal eina és el diàleg i la informació.