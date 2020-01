//El Pla de Santa Maria demana més protecció per part de Mossos

A requeriment de la CUP del Pla, l’alcalde Mateu Montserrat va explicar que en els darrers dies s’ha adreçat dues vegades als Mossos d’Esquadra per demanar que reforcin la vigilància al municipi, després de diversos robatoris i temptatives que hi hagut i la resposta que va rebre per part del cos policial fora “Miraran de fer més passades o d’estar-hi més a sobre, però tenen els mitjans que tenen.”

El grup municipal de la CUP va proposar fer un front comú de diferents municipis per demanar a la Generalitat i altres institucions que es reforci la vigilància als pobles. Els altres grups van acollir favorablement la idea.

Griselda Pau, de la CUP, va denunciar la inutilitat de la vigilància dels jutjats que els Mossos duen a terme per ordre judicial: “Allà no hi fan res. Estan parats i ves a saber. Llegeixen o dormen perquè s’avorreixen.” Així mateix, va reclamar que es tregui aquesta vigilància i “poder tenir més efectius per a la protecció de la població”.