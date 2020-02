//El Pla convoca borses de treball per a la llar d’infants i per la brigada

L’Ajuntament ha posat en marxa dos processos de selecció per crear una borsa de treball per a la Llar d’Infants Quatrevents i una altra per a la Brigada Municipal. Totes dues són per cobrir vacants, substitucions i altres contingències temporals que es puguin donar. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 20 dies des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat o al BOP de Tarragona.

La borsa de treball de la Brigada Municipal és per triar persones que hauran de realitzar tasques generals de manteniment de la via pública, les instal·lacions i els equipaments municipals. Especialment es preveu la gestió de la deixalleria i la neteja diària dels carrers.

Els requisits són tenir nacionalitat espanyola, acreditar coneixements bàsics de català i intermedis o superiors de castellà, tenir més de setze anys i el títol de graduat escolar o equivalent. Per a la selecció es faran proves de llengua, de coneixements generals, una entrevista i es valorarà el currículum.

La borsa de la Llar d’Infants municipal correspon a la categoria de tècnic auxiliar C1. Les tasques consistiran a ajudar i donar suport a totes les tasques de l’equipament, preparar els materials i seguir les pautes pedagògiques del centre.

Per a aquesta plaça, a més dels requisits d’edat, nacionalitat i coneixement intermedi de totes dues llengües, cal estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil, de tècnic superior en educació infantil o bé els equivalents corresponents. Hi haurà una prova de coneixements específics a partir d’un temari que es desglossa en les bases. També es valorarà el currículum i es realitzarà una entrevista.

En tots dos casos, les persones seleccionades passaran a formar part d’una llista ordenada segons la puntuació obtinguda a les proves. Quan es produeixin baixes, es contactarà en primer lloc amb la persona situada en la primera posició que estigui disponible.