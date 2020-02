//El Pla acollirà una jornada interdisciplinària sobre la pedra seca

per | 05/02/2020 12:55 |

Al Pla de Santa Maria es farà aquest dissabte, 8 de febrer, una jornada sobre la Pedra Seca organitzada per la Universitat Rovira i Virgili, a la casa de la vila.

Les jornades es contextualitzen dins de les iniciatives d’estudiar l’arquitectura i els sistemes constructius vernacles de Tarragona. Amb aquesta iniciativa s’ha vist que la comprensió constructiva d’aquestes arquitectures passa per l’enteniment de diferents tècnics. Per tant, com a conclusió, que els antropòlegs, els arquitectes, els paisatgistes i els arqueòlegs formen part obligatòria del coneixement base d’aquestes edificacions. Amb aquest precepte s’organitza la jornada, agrupant els diferents tècnics en diferents taules de discussió.

La jornada donarà el tret de sortida a partir de dos quarts de 10 del matí, després de la recepció dels participants. Seguidament hi haurà diverses taules rodones paral·leles: Pedra seca i societat, Pedra seca i tècnica, Pedra seca i patrimoni. Per acabar es faran unes conclusions.