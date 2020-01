//El conseller Josep Bargalló presideix el centenari de l’Escola Els Til·lers de la Masó

L’Escola Els Til·lers de la Masó ha arribat aquest curs als seus cent anys d’història, motiu pel qual avui, 18 de gener, s’ha celebrat al municipi l’acte central de commemoració. A les 11 del matí s’ha donat inici a la primera part de l’acte a l’escola, amb la presència d’autoritats destacades: hi han assistit el conseller d’Educació, Josep Bargalló; el director dels Serveis Territorials d’Educació, Jean-Marc Segarra, i l’inspector de l’escola, Josep Camps.

Allà s’ha dut a terme una visita per les instal·lacions de l’escola, on s’ha instal·lat una exposició de llibres i treballs que s’han elaborat a l’escola durant aquests 100 anys. Un dels moments més emotius s’ha viscut amb la lectura del poema “Pàtria, fe i amor”. Pilar Musté —neta de la nena que el va llegir en l’acte inaugural de l’escola, ara fa 100 anys— l’ha llegit, juntament amb dos alumnes que estudien a l’escola actualment.

Després del poema, l’activitat s’ha traslladat a la Llar social del poble. Allà han tingut lloc els parlaments de les autoritats convidades, així com els discursos de l’alcalde, Josep Solé, i la directora de l’escola, Aurora Roca. També hi ha intervingut el reconegut Robert Vallverdú, exalumne d’Els Til·lers. Vallverdú és catedràtic d’institut d’Història, professor associat a la URV i ha escrit 27 llibres, com ara el popular “El nen de Prades”.

A la Llar social s’hi ha col·locat una altra exposició, en aquest cas de fotografies de la història de l’escola. Durant l’acte s’ha projectat un vídeo elaborat pels alumnes al voltant del treball d’investigació que han estat duent a terme sobre els 100 anys de la seva escola. A més, s’ha estrenat el vídeo de la cançó del centenari cantada pels alumnes. Per cloure l’acte commemoratiu, s’ha ofert un pica-pica per a tots els assistents i s’ha rifat un quadre que han fet els alumnes per recaptar fons per a les obres del nou pati de l’escola.

La celebració del centenari ha donat pas als actes de la Festa Major de Sant Sebastià, que es viuran al llarg d’aquesta tarda i demà, entre els quals destacaran un partit de casats contra solters, actuacions musicals i de teatre, un concert vermut i la tradicional missa solemne.