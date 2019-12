//El Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona recull Placa al Treball President Macià 2019 al Palau de la Generalitat

El president del Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona, Adrià Rabadà, acompanyat dels vice-presidents Josep Lluís Grogués i Francesc Xavier Pié, van recollir al Palau de la Generalitat la Placa Francesc Macià. El Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona ha estat reconeguda amb la Placa President Macià en la categoria de foment de la creació d’empresa i d’ocupació de qualitat.

Una representació del consell rector del Celler Cooperatiu va acompanyar el president i vice-presidents en aquest acte protocol·lari. A més, l’alcalde de Vila-rodona, Ramon Maria Bricollé, també va ser present en aquest acte tan especial. L’acte va tenir lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i posteriorment va haver-hi una recepció entre tots els assistents al Pati dels Tarongers, també al Palau.

Aquest reconeixement posa un bon punt i final als actes del centenari que s’han celebrat entre el novembre de 2018 i el novembre de 2019, entre les dues festes del vi jove.

Cal recordar que per part del Govern de la Generalitat entre les consideracions que s’han tingut en compte per reconèixer el Celler Cooperatiu destaca perquè elabora exclusivament el raïm de les vinyes dels seus socis, ubicades principalment als municipis de Vila-rodona, Aiguamúrcia, Valls, el Pla de Santa Maria i la Secuita. Són vinyes catalogades totes elles dins denominacions d’origen (DO Catalunya, DO Tarragona i DO Cava, que donen prestigi i avalen la qualitat dels vins i caves obtinguts. El Celler Cooperatiu data de 1919, d’influència modernista i obra de l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell, és de notable interès arquitectònic i és possible visitar-lo.

L’any 2006, la Cooperativa Agrícola de Vila-rodona, junt amb altres cooperatives associades van decidir emprendre un nou projecte per tal d’elaborar, embotellar i comercialitzar els vins i caves propis sota una mateixa marca. Forma part de la vida cultural i social de Vila-Rodona i el territori i és present en activitats culturals que es realitzen durant l’any a la població de l’Alt Camp. La secció de crèdit és un altre dels puntals del Celler Cooperatiu de Vila-rodona i ofereix tots els serveis de banca i banca electrònica per als socis.

Per al Celler Cooperatiu aquesta distinció arrodoneix un any en què s’ha commemorat el centenari de la construcció d’una de les catedrals del vi, el Celler Cooperatiu, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell.