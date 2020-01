//Educació infantil de l’escola d’Alcover té un nou pati

per | 22/01/2020 16:04 |

L’Escola Mare de Déu del Remei d’Alcover compta, des d’aquest gener, amb un nou pati, destinat als alumnes d’infantil, amb diferents espais de joc i aprenentatge. Aquest nou espai s’ha ideat seguint el mètode Montessori i està ubicat entre l’edifici de primària i el pavelló de les escoles.

El nou pati està equipat amb taules i bancs de fusta, escales de troncs, una zona de joc simbòlic, com una cuina, i una zona de psicomotricitat i material de joc, entre d’altres. Els treballs també han previst la retirada dels elements existents, com restes de pins; l’anivellament del sòl, la pintada de les parets de l’indret i la plantada de vegetació autòctona com olivers, pi blanc, alzines, lledoners, xiprers i arbustos.

La creació d’un nou pati a l’Escola Mare de Déu del Remei és el projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2019, que ha comptat amb una inversió de 18.000 €, la partida destinada per executar projectes de millora i manteniment de l’espai públic.