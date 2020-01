//Deu municipis de l’Alt Camp estaran de festa major aquest cap de setmana

Fins a nou municipis de l’Alt Camp viuran des d’avui i fins el dilluns, les seves respectives festes majors d’hivern en honor ja sigui per Sant Antoni, ja sigui per Sant Sebastià, en la setmana coneguda popularment com la Setmana dels Barbuts. Unes festes majors que tenen el denominador en comú que encara que sigui d’un dia o més els actes són preparats per a totes les edats.

De les festes majors que duren tres dies trobem Vallmoll, Rodonyà, Montferri i Vila-rodona. Els tres primers comencen aquest divendres i acaben el diumenge, el tercer comença el dissabte i acaba el dilluns.

Pel que fa a les que duren dos dies hi troben Alió, la Masó, la de Vilabella, on la festa major comença el dissabte i acaben el diumenge

I les que els actes es concentren en un dia trobem El Rourell, els Garidells, Nulles. Les dues primeres els actes es faran el diumenge i la darrera es viuran el dilluns dia de sant Sebastià.

Un altre denominador en comú es que en moltes es faran àpats de germanor sigui sopar com els casos de Montferri, Rodonyà -en l’inici- o dinar com els casos d’Alió, Els Garidells, Nulles, Vila-rodona, Rodonyà -en la cloenda.