//Convocat el Concurs Literari ‘Vila del Pla’ 2020

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria ha fet públiques les convocatòries del Concurs Literari “Vila del Pla” i de les beques per a estudiants que inicien enguany els seus estudis universitaris. S’ofereixen dues beques, de 500 euros cadascuna. Pel que fa al concurs, hi ha vuit premis –quatre per a poesia i quatre per a narrativa– que sumen un import total de 1.200 euros.

El termini per a presentar-se al concurs literari estarà obert fins el divendres 27 de març. El lliurament de premis tindrà lloc el diumenge 26 d’abril en el transcurs d’un concert emmarcat en els actes de la Diada de Sant Jordi.

Com a novetat, en aquesta edició les categories d’edat són les mateixes per a poesia que per a narrativa. En la primera, fins ara s’agrupaven tots els treballs de nens i nenes de primària. En aquesta edició, es distingeix entre els que cursen tercer i quart i els que fan cinquè i sisè de primària. Com en anys anteriors, hi ha una categoria per a nois i noies d’ESO i una altra per a majors de setze anys.

Les beques per a estudis universitaris també es poden sol·licitar fins el dia 27 de març. Estan adreçades a nois i noies que han iniciat els seus estudis superiors en el curs 2019-20 i que estan empadronats al Pla des de fa dos anys o més. Es concedeix una beca per a estudiants que han cursat Batxillerat i una altra per als que han accedit a la Universitat des d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.