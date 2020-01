//Comença l’obra de la nova piscina de Vila-rodona

Des del passat 7 de gener els operaris de COASA, empresa adjudicatària del projecte, ja han començat a treballar en les obres de construcció d’aquest equipament municipal, començant per buidar terra per fer el vas de la piscina.

L’equipament, que entrarà en funcionament per a la temporada d’estiu, tindrà una piscina per a adults de 250 m2, una piscina petita de 75 m2, una zona de jocs d’aigua infantils i una de solàrium amb gespa artificial. A més, s’instal·laran para-sols i gandules en zones d’ombra. Finalment, també es preveu l’habilitació d’una zona de platja i dutxes, a més dels vestidors.

El nou recinte s’ubicarà en uns terrenys propietat del Casal de Vila-rodona i tindrà accés pel carrer de la Pagesia Catalana (on fins ara hi ha hagut unes pistes de tennis en desús). L’entitat n’ha fet la sessió d’ús per un termini de 35 anys.

La nova piscina municipal és el projecte més important que el govern municipal afrontarà aquesta legislatura. Cal destacar que l’obra es finança al 100% amb tresoreria municipal (sense injecció econòmica de cap altra administració) i que, a més, es paga amb la partida de romanent, és a dir, de l’estalvi pressupostari de les dues anteriors legislatures.

Cal recordar que les obres de la piscina es van adjudicar definitivament el passat mes d’octubre per un valor de 582.479 euros repartits en dos lots, el de la construcció de la piscina (301.158 euros) i el de la construcció dels vestidors (281.321 euros).

D’aquesta manera, es donarà resposta a la necessitat d’oferir un millor servei municipal, ja que l’actual piscina del Casal, gestionada darrerament per l’Ajuntament, consta d’unes instal·lacions antigues i deteriorades.