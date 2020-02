//Clara Maideu, ballarina d’Alcover, protagonista del darrer treball de Martí Guarch

per | 19/02/2020 13:15 |

El jover cineasta Martí Guarch produeix una peça de videodansa protagonitzada per la ballarina alcoverenca Clara Maideu, d’11 anys, alumna de l’Escola d’Arts Escèniques de Guarch. Per dur a terme el projecte es compta amb l’equip de DansPXL, productora especialitzada i reconeguda per tenir molts premis en videodansa. La peça està gravada a la platja de la Móra.

‘Greed Se’ és una peça amb coreografia i moviment creada per la coreògrafa i ballarina Paula Sánchez que ens parla de la bellesa i la senzillesa de la natura, i la contraposició amb la força que aquesta té sobre tots els humans.

La peça parteix d’una coreografia que va presentar-se a l’espectacle de Teatre Musical i dansa ‘Showtime’ el passat desembre del 2019, i Martí Guarch va decidir explorar el potencial i fer-ne una peça de cinema. El personatge és una força de la bellesa natural, que balla tot lluitant amb l’aire i buscant una alliberació natural.

Dansa PXL, productora audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa i arts escèniques establerta a Valls, s’ha encarregat de dur a terme el rodatge i el procés de postproducció i muntatge.

La peça es podrà veure durant els actes del Dia Internacional de la Dansa organitzats per l’Escola d’Arts Escèniques Martí Guarch a Alcover i ens diferents festivals de dansa i cinema. Tanmateix, durant el dia de la Dansa, la ballarina protagonista de la peça interpretarà al Convent de les Arts.