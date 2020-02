//Carnestoltes s’apodera per unes hores els carrers de la Riba

La Riba ha estat un dels tres municipis de l’Alt Camp en que ha viscut la festa de Carnaval una setmana abans de quan toca, amb actes organitzats per Ripam amb la col·laboració de l’Ajuntament. Actes que s’han viscut aquest dissabte 15 de febrer

En primer lloc, a dos quarts de 7 de la tarda s’ha encetat la rua de Carnaval amb inici des del CAP de la Riba i final al Casal Ribetà. Seguidament s’ha fet l’acte de lliurament dels premis a les millors disfresses en grup, individual i infantil.

El sopar popular que hi hagut al Casal ha pres el relleu del protagonisme de la festa, un sopar format per pa tomàquet i embotits i postres amb mes d’un centenar de participants. Després de l’àpat, a mitjanit hi hagut el ball de Carnaval amb All Covers, Minitaks i el DJ convidat.