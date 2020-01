//Amb un tast de vins, Vallmoll enceta la festa major de Sant Sebastià

Vallmoll es un altre dels municipis que aquest cap de setmana la festa major de Sant Sebastià.

El primer acte es el que s’ha viscut aquest divendres al Bar del Sindicat, on a partir de dos quarts de 9 del vespre s’ha organitzat un tast de vins de les nostres comarques, organitzat pel mateix Bar del Sindicat. Un tast de vins on els assistents van poder passat una bona estona tastant vins de les comarques tarragonines .

Els actes continuaran el dissabte dia 18 de gener, dia central de la festa major A les 8 del matí hi haurà les matinades pels a càrrec del Moll de Vallmoll. Des de les 10 del matí a les 2 del migdia a la plaça de davant del Centre Cultural hi haurà activitats infantils sota el nom de “Kids Party”. Els actes tornaran a la tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça Major amb ballada dels Diables de Vallmoll i, posteriorment, lectura dels versots de Sant Miquel. A les 9 de la nit, al Centre Cultural i Social se celebrarà el sopar de Sant Sebastià. En el decurs de la vetllada, cap a dos quarts d’11 de la nit, s’escollirà el Vallmollenc de l’Any. Per finalitzar, a la mitjanit se celebrarà el ball fins ben entrada la matinada a càrrec del grup Loren.

El diumenge, 19 de gener hi haurà també diversos actes. En primer lloc cal destacar que de les 10 del matí a dos quarts de 2 del migdia a la pista poliesportiva hi haurà una unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits per recollir sang entre els donants vallmollencs. A la mateixa hora a la pista poliesportiva, un any més es podrà gaudir d’inflables per als infants. Per acabar, en el mateix indret un vermut musical per a tothom. El darrer acte serà a partir de dos quarts d’1 del migdia a l’església parroquial de Santa Maria, on es durà a terme el solemne ofici de festa major en honor de sant Sebastià.