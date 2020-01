//‘Ales d’Ivori’: es presenta el tràiler de la pel·lícula de Martí Guarch

El director de teatre i cinema Martí Guarch presenta el tràiler de la nova pel·lícula “Ales d’Ivori”, una història de dos joves que lluiten per poder estimar-se, en una societat que dictamina i imposa lleis absurdes i tòpiques.

Martí Guarch diu: “És una història de dones fortes. Dones que lluiten contra el vent per complir els seis somnis”. Rosa i Marta, s’enamoren durant les vacances d’estiu, interpretades per Natàlia Pozo i Noa Massoutie. Marta i Rosa, passen d’una gran amistat a una relació amorosa, que no poden explorar. Carme, la mare de Rosa viu en una pressió social, plena de rumors i critíques cap a la seva filla adolescent. Un estat que enfronta la mare en un estat de desesperació i desconcert, per controlar la situació a contratemps.

El tràiler de la pel·lícula esta disponible al “Youtube”. La pel·lícula sencera podrà veure’s per primera vegada aquest dissabte 4 de gener en una premiere especial per actors reconeguts, cantants, escriptors, amics i família, l’equip del film i diferents representants polítics al Convent de les Arts d’Alcover.