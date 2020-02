//Alcover millora la xarxa d’aigües municipals

per | 06/02/2020 13:41 |

L’Ajuntament d’Alcover ha instal·lat una vàlvula a la xarxa d’aigües municipal, entre la plaça de l’església Vella i la plaça del portal, per fer més eficient el servei i reduir les fuites d’aigua a la part baixa del poble.

Amb aquesta millora es pot conèixer en tot moment l’estat del subministrament a la xarxa i permet mantenir informat als tècnics de qualsevol incidència.

La durada dels treballs s’ha allargat per les dificultats de la zona, ja que en ella es troben altres serveis com la mitja tensió elèctrica i gas, que passen molt a la vora d’on s’ha fet l’actuació.