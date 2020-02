//Alcover Funciona ofereix cursos d’auxiliar administratiu i de conservació forestal

per | 20/02/2020 16:00 |

L’ajuntament d’Alcover mitjançant la regidoria Alcover Funciona ofereix dos certificats de professionalitat adreçat a totes aquelles persones que vulguin millorar les seves qualificacions professionals. Aquests s’iniciaran el mes de març i estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

El primer certificat és el d’Operacions Auxiliars de serveis Administratius i generals d’una durada de 430 hores; inclou un mòdul de pràctiques laborals no professionals en empreses i acreditarà la formació de les persones participants per treballar en diferents sectors Amb aquesta formació també es prepara la prova de nivell C de català i la preparació i examen nivell 2- Certificat mitjà ACTIC.

El segon certificat s’iniciarà el mes d’abril i és de la família agrària Activitats Auxiliars en conservació i millora de forest amb una duració de 230 hores amb les pràctiques incloses. Les sortides professionals amb aquesta formació són per treballar en empreses públiques o privades, dedicades a treballs de repoblació forestal, tractaments silvícoles i treballs de millora i manteniment de la infraestructura forestal. Amb aquesta formació també es podrà obtenir el carnet de manipulació de productes fitosanitaris nivell bàsic.