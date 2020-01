//Alcover estrena un nou servei d’assessorament en matèria d’habitatge

L’Ajuntament d’Alcover incorpora, a partir del mes de febrer, un nou servei gratuït al ciutadà que ofereix assessorament en matèria d’habitatge. Aquest oferirà tota la informació sobre ajuts i subvencions, que els ciutadans es poden acollir, provinents de les diferents administracions.

Pel que fa al consistori alcoverenc, s’informarà de la totalitat de les ajudes, subvencions i bonificacions relacionades amb l’habitatge al municipi: les subvencions de l’IBI i l’ICIO per a persones propietàries d’habitatges que realitzin un contracte de lloguer social; l’atorgament d’ajuts econòmics adreçats a famílies monoparentals, ajudes a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb risc de vulnerabilitat; el PARNA, el Pla d’Ajuts per a la rehabilitació del Nucli Antic, que ofereix facilitats econòmiques per arranjar façanes o habitatges del nucli antic, com també les bonificacions previstes en les ordenances municipals referents a l’IBI, l’ICIO i a la taxa per a l’expedició de llicències urbanístiques.

A més, el servei també oferirà atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial (HPO), de l’assessorament en el deute hipotecari, la gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat i una borsa de mediació de lloguer social.