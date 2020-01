//Aiguamúrcia vol recollir els residus especials i voluminosos porta a porta

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia posa en marxa una prova pilot de recollida de residus especials i voluminosos amb el sistema porta a porta, que permet una millor separació dels residus i augmentar el percentatge de recollida selectiva. A més, es vol evitar que els veïns i les veïnes hagin de transportar-ho fins a la deixalleria mòbil.

Els residus especials i voluminosos són aquells que a causa de la seva perillositat o volum s’han de recollir de forma separada per evitar vessaments o reaccions que puguin ser perjudicials per a la salut i el medi ambient, i perquè puguin ser reutilitzats. Es consideren residus especials o voluminosos: envasos de pintures o de productes químics, olis, tòners, aparells elèctrics i electrònics, ferralla, mobles vells, etc.

El servei es farà el dia 11 de febrer, i els veïns i les veïnes que hi tinguin interès han d’apuntar-se a l’ajuntament. En funció de l’acceptació del servei, l’Ajuntament (tel.: 977 63 85 76) valorarà la possibilitat de mantenir-lo de manera periòdica.

Els veïns i veïnes que ho hagin indicat hauran de deixar els materials a la porta del domicili. El personal que faci la recollida en cap cas entrarà a l’interior a recollir res.