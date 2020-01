//Acord per al desplegament de la fibra òptica a Cabra del Camp

La Junta de Govern Local, el passat 17 de gener de 2020, va aprovar inicialment el projecte del Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Cabra del Camp presentat per l’empresa Telefónica de España, SAU.

Un desplegament que afecta a tot el terme municipal de Cabra, nucli i urbanitzacions. Les xarxes de nova generació suposen múltiples beneficis per a la societat. La fibra òptica proporciona grans beneficis per als usuaris de la llar digital. També afavoreix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, en facilitar la cerca d’ocupació i la conciliació de la vida laboral amb la familiar amb mitjans como el teletreball, així com la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. També es beneficiós per a l’economia local, per a la sostenibilitat i per a l’eficiència de les administracions públiques.