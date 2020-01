//La Colla Joves només tindrà una candidatura per substituir a Francesc Ramon

La Colla Joves Xiquets de Valls ha celebrat l’assemblea general anual al seu local aquest divendres 24 de gener. L’assemblea, que ha arrencat a les 10 de la nit, anava marcada pel canvi de cap de colla. Francesc Ramon -com era sabut- no seguirà com a cap de colla aquest 2020.

Durant l’assemblea, en la que s’ha fet balanç de l’any, tant a nivell social com de la temporada castellera -ressaltant la voluntat de donar continuïtat a la feina feta en diferents aspectes de la colla- també ha servit per a donar a conèixer que hi ha una sola única candidatura per a agafar el càrrec de cap de colla. Aquesta, podria estar liderada per Jaume Martí.

Amb una clara recerca de donar continuïtat la feina feta en els darrers temps, per a mantenir la línia de treball establerta en el sí de la colla, l’única candidatura es presentarà en pròximes setmanes, quan tingui tot l’equip tècnic tancat i totalment perfilat.