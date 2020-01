//Voluntaris de La Caixa presenten el programa 2020 de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà

per | 28/01/2020 19:33 |

Aquest dimarts, 28 de gener, a la tarda, la sala d’actes de la Cambra de Comerç i Indústria s’ha omplert de voluntaris i treballadors de La Caixa i representants de les entitats locals per conèixer el Programa de Voluntariat 2020 de les comarques de la Tarragona interior.

L’acte l’ha presentat Assumpció Casañas, responsable de Voluntaris de La Caixa, que ha destacat les cinc àrees en les quals es treballa: pobresa infantil i exclusió social, salut i persones grans, educació financera, ocupabilitat i acció local diversa. D’altra banda, també ha presentat les dades generals del programa del Voluntariat de La Caixa corresponent a l’exercici del 2019.

D’altra banda, Jaume Gabarró, també responsable de Voluntaris de La Caixa”, ha presentat les activitats que es faran aquest 2020: les activitats recurrents i les puntuals.

Seguidament, s’ha donat pas a les experiències viscudes en primera persona per dos voluntaris: Teresa Bermúdez i Joaquim Calvo. Bermúdez ha destacat l’acompanyament en la lectura i comprensió lectora que fa a nens de 9 a 12 anys de l’escola Baltasar Segú. Calvó imparteix ‘mentoring’ empresarial per a emprenedors al Viber d’Empresa, Concactiva i al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Per la seva part, Maria Teresa Girona ha destacat l’evolució del Programa Voluntaris Tarragona Interior des del seu inici, del setembre del 2017 al 2019, i les dades previstes per a aquest any. Les previsions són que les accions beneficiï 3.788 persones.

Finalment Delfí Vives, de Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp, i Andreu Garcia, responsable de CaixaBank de l’àrea, han posat el punt final a la presentació, que per segon any consecutiu s’ha celebrat a Valls.