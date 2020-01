//Vint participants es disputen el 35è concurs de menjar calçots

La plaça del Pati acull, un any més, el concurs de menjar calçots que arriba a la 33a edició, en el marc de la Gran Festa de la Calçotada d’aquest diumenge 26 de gener. Com sempre, el nombre màxim de participants són vint persones i hi ha una llista de reserves, en el cas que hi hagi una baixa de darrera hora.

Els participants són majors d’edat. El concurs, com tothom sap, consistirà en veure qui menja més calçots durant 45 minuts. El pes net consumit s’establirà per la diferència obtinguda entreel pes brut dels calçots assignat a cada concursant, al començament, i les restes deixades al final.

Es donaran tres premis, un per a cadascun dels tres primers classificats, juntament amb un lot de vins de la DO Tarragona i un Joc del Calçot de l’IGP Calçot de Valls.

L’elaboració de la salsa del concurs de menjar calçots, és gentilesa de l’empresa Salses Fruits, SP.de Figuerola del Camp.