//Valls vol recuperar la galeta de Sant Blai i la cassola de Dijous Gras

per | 14/01/2020 12:34 |

Història, tradició i patrimoni femení s’ajunten en la nova proposta de la programació d’hivern del Centre Cívic a Valls. Un cicle que es farà amb dues sessions i que vol recuperar dos aliments típics de la ciutat com són la galeta de Sant Blai i la cassola de Dijous Gras.

Les sessions, que tindran lloc al Centre Cívic i són gratuïtes, es faran dies abans de la festivitat que els correspon per tal que els assistents puguin elaborar-les per a l’ocasió. Així, el 29 de gener a les 19 h hi haurà la presentació del “Blai Vallenc” i el 12 de febrer, també a les 19 h, es farà la de la cassola de Dijous Gras.

Per una banda, el projecte de recuperació de la galeta de Sant Blai inclou la recuperació de la recepta original i, també la reproducció del motlle. Explicava Pilar Vives, impulsora de la iniciativa, que “tot ha estat possible gràcies a la troballa d’una galeta del 1917 conservada entre la documentació de mossèn Ribas a l’Arxiu Municipal de Valls. Gràcies al fet que unes dones van conservar-ne la recepta podem tenir l’autèntica galeta de Valls”. Quant a la realització del motlle, Josep M. Soler, director de l’Institut Jaume Huguet, explicava que ha estat un treball amb tecnologia 3D fet pels alumnes del centre.

El Blai Vallenc, explica el filòleg Albert Oliva, “no és una galeta qualsevol, es beneeix el 3 de febrer i se li atribueixen propietats curatives”. La galeta, ha detallat Núria Rocamora, està feta a base de mantega, ou, farina i sucre. A sobre de la galeta s’hi posa estampat el dibuix de sant Blai.

Quant a la cassola de Dijous Gras, que també comptarà amb una xerrada-degustació, es tracta d’un plat típic de la cuina barroca vallenca i la seva recepta esdevé un exemple de tradició i saber femení.

Per assistir a les xerrades cal fer inscripció prèvia a les dependències del mateix Centre Cívic, al número 2 del carrer Sant Pere, de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i de dimarts a dijous, de 17 a 19 h.