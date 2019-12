//Valls tindrà una sala de bitlles amb 12 pistes

L’Ajuntament de Valls ha rebut la petició d’una important firma de sales de bitlles i bowling a Catalunya per obrir un espai d’aquestes caracterísques a la nostra ciutat. Els impulsors del projecte han posat les seves mires a l’espai on ara hi ha el supermercat Lidl, a la carretera del Pla de Santa Maria, a pocs metres on fa uns dies entrava en funcionament un restaurant McDonald’s.

A més, l’empresa de supermercats, en aquests moments, urbamitza un nou espai per tal que en un any i mig procedir al seu trasllat just davant dels Blocs Muñoz. Durant aquest temps, la firma de sales de bitlles i bowling tindrà temps suficients per desenvolupar el projecte amb l’objectiu d’obrir portes al voltat del segon semestre del 2021. A més, la iniciativa compta amb el vistiplau de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling

Segons que ha trascendit, el projecte contempla una zona bowling amb 12 pistes americanes, monitors de puntuació automàtica, taules i cadires per prendre alguna cosa mentre es pot gaudir de les partides. Dos ambients, diürn i nocturn amb música i llum ultraviolada.

Les sales de bitlles també disposaran de diversos extres especialment per a nens o discapacitats. Per ajudar amb el llançament tindran barreres infantils per no fallar mai el llançament, i rampes de llançament per als més petits de la casa o per a gent amb mobilitat reduïda.

Tindrà també totalment gratis personal per a l’assessorament i ajudar els inexperts a fer bé els moviments en el llançament i així evitar lesions lleus.

Les sales de bitlles es complementaran amb una zona de Bar Cockteleria i Terrassa. D’altra banda, hi haurà una zona recreativa amb tot tipus de màquines recreatives, billar, futbolí etc.

Finalment, destacar que també disposà d’una botiga per adquirir productes relacionats amb el bowling (sabates, boles, etc.)