//Valls recupera el ball de diables ajornat de Santa Úrsula

La plaça del Blat, dissabte 1 de febrer, ha quedat en la foscor i vermellor de l’infern, on a partir de les 19.30 h ha tingut lloc l’acte sacramental, correfoc i ball parlat del ball de Diables de Valls, acte que es va aplaçar per Santa Úrsula, per la coincidència amb la manifestació a Barcelona. Els diables volen conquerir el món i l’arcàngel Miquel ha baixà per derrotar- los.

En el correfoc també hi ha participat el ball de Diables infantil de Valls, el Drac i Drac petit de Valls i el Bou Tradicional de Valls, i com a convidats el Bou de Foc del Vendrell, el ball de Diables de la Ràpita del Penedès i el ball de Diables Foc i Gresca dels barris de ponent de Tarragona.